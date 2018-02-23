Баскетбольная «Самара» выиграла двенадцатый матч подряд
23 февраля 2018 12:45
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22 февраля в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла действующего чемпиона турнира — «Университет-Югру» из Сургута, 73:64.
Для «Самары» эта победа стала уже двенадцатой подряд. Самарцы продолжают удерживать первое место в турнирной таблице.
Следующий матч наша команда проведет 25 февраля: в воскресенье в «МТЛ Арене» она примет «Новосибирск». Начало матча — в 18-00.
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