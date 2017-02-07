Баскетбольная «Самара» второй раз в нынешнем сезоне сыграет против «Купола-Родники»

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В среду баскетбольная «Самара» второй раз в нынешнем сезоне сыграет в Ижевске против «Купола-Родники». Матч «Купол-Родники» — «Самара» состоится в среду, 8 февраля. Начало — в 19-00.Матч будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Дом.ru Гид» в современном HD-формате. Этот канал доступен всем клиентам телеком-оператора «Дом.ru» на 40-й кнопке.Предыдущий визит в столицу Удмуртии принес «Самаре» победу: 25 ноября в матче 1/8 Кубка России она переиграла ижевчан со счетом 77:72.