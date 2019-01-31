Баскетбольная «Самара» сыграет два домашних матча с соперниками из Санкт-Петербурга

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1 и 4 февраля «Самара» в статусе одного из лидеров Суперлиги на паркете «МТЛ Арены» примет соперников из Санкт-Петербурга — «Спартак» и «Зенит-Фарм».Три победы подряд над соперниками с «Урала» позволили «Самаре» выйти на второе место в таблице Суперлиги. Но преимущество над тем же «Спартаком», который занимает сейчас четвертое место, составляет всего одну победу.«Спартак», как и наша команда, выиграл три последних своих матча. И в поединке первого круга в Санкт-Петербурге был сильнее самарцев — 74:70.«Зенит-Фарм» напротив — аутсайдер чемпионата. Но и идущая на последнем месте команда всегда может преподнести сенсацию: несколько дней назад питерцы переиграли традиционного фаворита чемпионата, «Новосибирск».Матч со «Спартаком» состоится 1 февраля, с «Зенитом-Фарм» — 4-го. Игры пройдут в «МТЛ Арене», начало — в 19-00. Вход для болельщиков свободный.