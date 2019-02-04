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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» разгромила питерский «Зенит-Фарм»

4 февраля 2019 22:11
116
Самарцы сохранили второе место в таблице Суперлиги.
Баскетбольная «Самара» разгромила питерский «Зенит-Фарм» — 99:66. 

Благодаря этой победе самарцы сохранили второе место в таблице Суперлиги, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.  
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Комментарии



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