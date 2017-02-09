Баскетбольная «Самара» проиграла в Ижевске

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8 февраля в очередном матче баскетбольной Суперлиги «Самара» в Ижевске встречалась с «Куполом-Родники». Соперники попеременно вели в счете. А в концовке удачливее оказались хозяева — поражение самарцев 63:70.Теперь «Самара» сыграет только через две недели: 23 февраля на паркете «МТЛ Арены» она примет идущий вторым сургутский «Университет-Югру», а 26-го — бьющуюся за место в плей-офф МБА (Москва).