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Баскетбольная «Самара» переиграла серебряного призера Суперлиги

8 ноября 2017 09:28
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Баскетбольная «Самара» переиграла серебряного призера Суперлиги Теперь команда проведет матч во Владивостоке.
Теперь команда проведет матч во Владивостоке.

 7 ноября баскетболисты «Самары» в Иркутске переиграли местный «Иркут», серебряного призера последнего чемпионата Суперлиги — 77:64.

 Cамыми результативными в ее составе стали Алексей Голяхов (18 очков), Линас Лекавичус (12 очков), Александр Савенков и Евгений Фидий (по 10 очков).

Из Иркутска «Самара», занимающая в таблице Суперлиги третье место, переедет во Владивосток, где 10 ноября сыграет со «Спартаком-Приморье».

 

 

 

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