Баскетбольная «Самара» переиграла серебряного призера Суперлиги
8 ноября 2017 09:28
102
7 ноября баскетболисты «Самары» в Иркутске переиграли местный «Иркут», серебряного призера последнего чемпионата Суперлиги — 77:64.
Cамыми результативными в ее составе стали Алексей Голяхов (18 очков), Линас Лекавичус (12 очков), Александр Савенков и Евгений Фидий (по 10 очков).
Из Иркутска «Самара», занимающая в таблице Суперлиги третье место, переедет во Владивосток, где 10 ноября сыграет со «Спартаком-Приморье».
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
3 ноября 2017 09:10
Это почти в 2 раза больше, чем во время проведения Кубка конфедераций-2017. ЧМ-2018
204
2 ноября 2017 16:55
Итоги конкурса будут подведены 15 ноября 2017 года. ЧМ-2018
275
31 октября 2017 15:48
За ходом работ сегодня следил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он осмотрел площадку строительства и детально ознакомился с... ЧМ-2018
759
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6575
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7150
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7005
Спорт в регионе
8 ноября 2017 10:07
Торжественное открытие состоится 9 ноября. Спорт в регионе
75
8 ноября 2017 09:28
Теперь команда проведет матч во Владивостоке. Спорт в регионе
102
7 ноября 2017 21:11
В нем принимали участие около 2000 спортсменов из различных регионов страны. Спорт в регионе
181
7 ноября 2017 21:10
И закрепились на третьем месте сильнейшей лиги Европы. Спорт в регионе
180
7 ноября 2017 21:04
В турнире приняли участие 102 спортсмена из 20 регионов страны. Спорт в регионе
158
4 ноября 2017 17:18
Следующий матч состоится уже в среду, "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Томью". Спорт в регионе
344
4 ноября 2017 10:17
Наша команда занимает в таблице Суперлиги второе место. Спорт в регионе
569
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3855
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1504
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8379
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2279
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8806
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2684
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1112
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1622
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1498
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1268
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2895
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2716
Мероприятия