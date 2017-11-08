Баскетбольная «Самара» переиграла серебряного призера Суперлиги

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7 ноября баскетболисты «Самары» в Иркутске переиграли местный «Иркут», серебряного призера последнего чемпионата Суперлиги — 77:64.

Cамыми результативными в ее составе стали Алексей Голяхов (18 очков), Линас Лекавичус (12 очков), Александр Савенков и Евгений Фидий (по 10 очков).

Из Иркутска «Самара», занимающая в таблице Суперлиги третье место, переедет во Владивосток, где 10 ноября сыграет со «Спартаком-Приморье».