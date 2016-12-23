Баскетбольная «Самара» на своей площадке уступила ревдинской команде

111

22 декабря в четвертьфинале Кубка России «Самара» на своей площадке уступила ревдинской команде «Темп-СУМЗ-УГМК» (60:62) и выбыла из борьбы за трофей.«Финал четырех» пройдет в феврале 2017 г., место проведения будет выбрано из числа городов, чьи команды будут представлены в решающем раунде турнира.«Самара» свой ближайший матч проведет 10 января — в «МТЛ Арене» в рамках Суперлиги наша команда примет «Химки-Подмосковье».