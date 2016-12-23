Я нашел ошибку
Главные новости: 
Выходные в Самарской области будут довольно теплыми
Выходные в Самарской области будут довольно теплыми
Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения
Самарская область получит субсидии на модернизацию технологий обучения
Тагир Хайбулаев посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена»
Тагир Хайбулаев посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена»
Для ликвидации аварии привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России - 5 человек и 2 единицы техники.
В Красноармейском районе произошел порыв водовода ХВС: 13 населенных пунктов остались без воды
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 19 человек личного состава и 4 единицы техники.
В селе Лопатино в СДТ "Газовик" на улице Березовой горел частный дом
Проверкой установлено, что в нарушение перечисленных требований в игровой группы № 4 температура составляет 16 градусов, зале для занятий – 17 градусов; в игровой группы № 3 температура составляет 12 градусов; в игровых групп №№ 1, 8 - 17 градусов.
В самарском детском саду № 249 недопустимо низкая температура в помещениях
С остановок пассажирского транспорта и тротуаров не вывозится своевременно снег, проезжая часть не очищена от снежных накатов и наледи.
Прокуратурой Самары выявлены факты ненадлежащего содержания автомобильных дорог
Решается вопрос, какое судно поставят на линию - «Хивус», рассчитанный на 10 человек, или «Нептун», способный увезти в два раза больше пассажиров.
В конце декабря начинает работу зимняя переправа по Волге Самара-Ширяево
сегодня  Пятница, 23 декабря, 14:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/12:
USD 60.86
-0.25
EUR 63.56
-0.05
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» на своей площадке уступила ревдинской команде

23 декабря 2016 09:50
111
Счет составил 60:62.

22 декабря в четвертьфинале Кубка России «Самара» на своей площадке уступила ревдинской команде «Темп-СУМЗ-УГМК» (60:62) и выбыла из борьбы за трофей.

«Финал четырех» пройдет в феврале 2017 г., место проведения будет выбрано из числа городов, чьи команды будут представлены в решающем раунде турнира.

«Самара» свой ближайший матч проведет 10 января — в «МТЛ Арене» в рамках Суперлиги наша команда примет «Химки-Подмосковье».


Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
23 декабря 2016  13:06
Тагир Хайбулаев посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена»
Тагир Хайбулаев посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена»
Титулованный дзюдоист стал третьим из Послов города-организатора, кто побывал на стройплощадке. ЧМ-2018
64
12 декабря 2016  09:25
Отметили первый день рождения Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре
Отметили первый день рождения Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Самаре
Прошло награждение активистов и праздничная программа. ЧМ-2018
74
6 декабря 2016  16:17
Срок завершения работ в районе гостиничного комплекса «Русская Охота» - апрель 2018 года.
Утверждена документация по планировке территори тренировочной площадки к ЧМ-2018 в районе гостиничного комплекса «Русская охота»
Срок завершения работ в районе гостиничного комплекса «Русская Охота» - апрель 2018 года.  ЧМ-2018
564
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
5791
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6297
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6247
Весь список
Спорт в регионе
23 декабря 2016  13:38
Определены даты матчей «Крыльев Советов» в марте
Определены даты матчей «Крыльев Советов» в марте
Они пройдут 5, 11 и 19 числа. Спорт в регионе
32
23 декабря 2016  10:18
Волейбольная «НОВА» будет проводить домашние матчи в Самаре
Волейбольная «НОВА» будет проводить домашние матчи в Самаре
Такое решение принято с целью развития клуба и популяризации волейбола в регионе. Спорт в регионе
104
23 декабря 2016  09:50
Баскетбольная «Самара» на своей площадке уступила ревдинской команде
Баскетбольная «Самара» на своей площадке уступила ревдинской команде
Счет составил 60:62. Спорт в регионе
111
22 декабря 2016  18:32
В соревнованиях приняло участие 88 сильнейших боксеров из 21 региона России и республики Казахстан.
В поселке Осинки Безенчукского района прошли IV всероссийские соревнования по боксу среди юниоров
В соревнованиях приняло участие 88 сильнейших боксеров из 21 региона России и республики Казахстан.    Спорт в регионе
163
22 декабря 2016  13:28
Игрок молодежки «Крыльев Советов» вызван в юношескую сборную России
Игрок молодежки «Крыльев Советов» вызван в юношескую сборную России
Всего в турнире примут участие 16 сборных. Спорт в регионе
163
21 декабря 2016  14:40
Запрещенное вещество в организме Александра могло оказаться по вине ближайшего окружения.
Всей команде российского боксера Поветкина предстоит проверка на полиграфе
Запрещенное вещество в организме Александра могло оказаться по вине ближайшего окружения.  Спорт в регионе
174
21 декабря 2016  14:00
14,6 млн рублей получат самарские спортсмены, которых не пустили на Паралимпиаду 2016
14,6 млн рублей получат самарские спортсмены, которых не пустили на Паралимпиаду 2016
Губернатор подписал соответствующее постановление. Спорт в регионе
176
Весь список


Видео
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
1832
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
707
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
954
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
687
15 ноября 2016  09:12
Асфальт кладут прямо на снежную кашу: видео
Асфальт кладут прямо на снежную кашу: видео
Специальный репортаж Варвары Невской.
Социум
830
13 ноября 2016  10:12
Рысь гуляла по дворам жилых домов Благовещенска: видео
Рысь гуляла по дворам жилых домов Благовещенска: видео
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди.
Происшествия
703
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
787
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
1954
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
1609
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
10372
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
8541
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5276
Весь список

Мероприятия
Учащиеся самарской музыкальной школы им. П.И. Чайковского выступят в Москве
В музее им. Алабина пройдет Новогодний бал-маскарад
В Самаре состоится Олимпийский бал юных спортсменов
Весь список
Популярное
за сегодня

В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео

289

В Красноармейском районе произошел порыв водовода ХВС: 13 населенных пунктов остались без воды

283

В самарском детском саду № 249 недопустимо низкая температура в помещениях

279
за неделю

В Самаре на улице Победы горел ТЦ «Теремок»

3074

В Самарской области объявили штормовое предупреждение

2587

Бюджетников заставят слушать послание Меркушкина в прямом эфире

2182
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Ермоленко Игорь Юрьевич

Найденова Светлана Анатольевна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда