Баскетболисты «Самары» завершили сезон победой в Кубке РФБ В итоговом реестре чемпионата

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В воскресенье, 23 апреля в «МТЛ Арене» финальным матчем за Кубок РФБ «Самара» завершила очередной баскетбольный сезон.Уйти «на каникулы» «Самара» сумела с хорошим настроением, порадовав своих болельщиков победой над столичной МБА.Финальная сирена прозвучала при счете 74:64 — «Самара» стала первым обладателем Кубка РФБ.Матчами «Финала четырех» «Самара» завершила официальный сезон-2016/2017.В итоговом реестре чемпионата Суперлиги наша команда стала пятой.