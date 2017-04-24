Баскетболисты «Самары» завершили сезон победой в Кубке РФБ В итоговом реестре чемпионата
24 апреля 2017 09:52
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В воскресенье, 23 апреля в «МТЛ Арене» финальным матчем за Кубок РФБ «Самара» завершила очередной баскетбольный сезон.
Уйти «на каникулы» «Самара» сумела с хорошим настроением, порадовав своих болельщиков победой над столичной МБА.
Финальная сирена прозвучала при счете 74:64 — «Самара» стала первым обладателем Кубка РФБ.
Матчами «Финала четырех» «Самара» завершила официальный сезон-2016/2017.
В итоговом реестре чемпионата Суперлиги наша команда стала пятой.
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