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Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России
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Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России

17 ноября 2017 19:40
73
Соперником нашей команды в четвертьфинале Кубка станет «Нижний Новгород», один из сильнейших клубов страны, участник Единой лиги ВТБ и Кубка Европы ФИБА.
Переиграв 17 ноября во втором матче 1/8 Кубка России МБА со счетом 72:59, «Самара» прошла в следующий раунд турнира. 

Самыми результативными в составе самарцев стали Алексей Голяхов (18 очков), Артем Чеваренков и Даниил Синегубов (по 12 очков).

Даниил Синегубов, форвард «Самары»:

- Поначалу мы были закрепощены, все-таки давила ответственность — матч решал, кто выйдет в следующий этап Кубка. И напряжение сказалось. Но потом мы расслабились, заиграли в свою игру и нам стало попроще. Хотя в концовке соперник опять начал нас догонять. Может быть, и мы слишком расслабились, да и он забил с хорошим процентом... Хорошо, что мы все-таки выиграли. Вообще сказалось, наверное, и то, что мы легко выиграли у МБА в чемпионате — поэтому недонастроились на игру в Москве. А здесь уже пришлось вновь доказывать, что мы сильнее этой команды. И хорошо, что у нас это получилось.

Соперником нашей команды в четвертьфинале Кубка станет «Нижний Новгород», один из сильнейших клубов страны, участник Единой лиги ВТБ и Кубка Европы ФИБА.

Уже 21 ноября «Самаре» предстоит очередной матч чемпионата Суперлиги: в «МТЛ Арене» она примет «Зенит-Фарм» из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба БК "Самара".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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