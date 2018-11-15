Баскетболисты «Самары» вышли в четвертьфинал Кубка России!

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Во втором матче 1/8 финала самарцы на своей площадке переиграли столичную МБА — 76:61 (первый матч — 91:76).В четвертьфинале наша команда, как и год назад, сыграет с «Нижним Новгородом».Даты матчей определятся позже, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.