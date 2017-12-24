Баскетболисты «Самары» выбыли из борьбы за Кубок России
24 декабря 2017 15:38
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62:70 — «Самара» уступает сопернику из элитного дивизиона и выбывает из борьбы за Кубок (первый из двух матчей состоялся 13 декабря в Самаре и также завершился не в пользу нашей команды — 64:86). Самыми результативными в составе самарцев стали Евгений Фидий (11 очков), а также Алексей Зозулин и Александр Савенков (по 10 очков).
Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:
- Если говорить в целом по двум играм, то у нас не получилась только четвертая четверть первого матча. А все остальные отрезки и вся наша игра показали, что у нас есть потенциал, и мы можем бороться с теми российскими игроками, которые выступают в Единой лиге ВТБ. Сегодня была неплохая игра, которая складывалась, как я считаю, по большей части в нашу пользу. К сожалению, у нас выбыл из-за травмы основной снайпер, Алексей Голяхов, поэтому нам немного не хватило ротации. И не хватило чуть лучшего процента попадания. А в целом мы смотрелись неплохо. До Нового года наша команда проведет еще два матча в Суперлиге — в Ижевске (26 декабря) и в Москве (против ЦСКА-2 29-го), сообщает пресс-служба БК "Самара".
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