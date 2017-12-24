Я нашел ошибку
Главные новости: 
Как отмечается, приложение абсолютно бесплатно и имеет открытый исходный программный код. Сейчас оно в статусе бета-тестирования.
Сноуден представил новое мобильное приложение для защиты от слежки
В районе Кировского рынка в Самаре «десятка» въехала под трамвай
В районе Кировского рынка в Самаре «десятка» въехала под трамвай
Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Митсубиси Лансер», двигаясь по Волжскому шоссе, врезался в световую опору.
Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП на Волжском шоссе, в результате которого погиб пассажир «Митсубиси Лансер»
Баскетболисты «Самары» выбыли из борьбы за Кубок России
Баскетболисты «Самары» выбыли из борьбы за Кубок России
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
ЦУКС Самара: Внимание! На дорогах снежные заносы, слабая метель и порывистый ветер
Самарцам напоминают, как не пострадать, катаясь на
Самарцам напоминают, как не пострадать, катаясь на "ватрушке"
Самарец за купленные им телефоны платил билетами
Самарец за купленные им телефоны платил билетами "банка приколов"
В Самаре каток на набережной планируют открыть в среду Сейчас там заканчивается подготовка.
В Самаре каток на набережной планируют открыть в среду
сегодня  Воскресенье,24 декабря, 19:56
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/12:
USD 58.32
-0.24
EUR 69.13
-0.39
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетболисты «Самары» выбыли из борьбы за Кубок России

24 декабря 2017 15:38
170
23 декабря баскетболисты «Самары» провели второй матч четвертьфинала Кубка России против «Нижнего Новгорода». На выезде наша команда на равных смотрелась с представителем Единой лиги ВТБ. Но все же борьбу за Кубок России продолжит «Нижний Новгород».

62:70 — «Самара» уступает сопернику из элитного дивизиона и выбывает из борьбы за Кубок (первый из двух матчей состоялся 13 декабря в Самаре и также завершился не в пользу нашей команды — 64:86). Самыми результативными в составе самарцев стали Евгений Фидий (11 очков), а также Алексей Зозулин и Александр Савенков (по 10 очков).

Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:

- Если говорить в целом по двум играм, то у нас не получилась только четвертая четверть первого матча. А все остальные отрезки и вся наша игра показали, что у нас есть потенциал, и мы можем бороться с теми российскими игроками, которые выступают в Единой лиге ВТБ. Сегодня была неплохая игра, которая складывалась, как я считаю, по большей части в нашу пользу. К сожалению, у нас выбыл из-за травмы основной снайпер, Алексей Голяхов, поэтому нам немного не хватило ротации. И не хватило чуть лучшего процента попадания. А в целом мы смотрелись неплохо. До Нового года наша команда проведет еще два матча в Суперлиге — в Ижевске (26 декабря) и в Москве (против ЦСКА-2 29-го), сообщает пресс-служба БК "Самара". 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
21 декабря 2017  12:43
Изменены сроки сдачи семи стадионов к ЧМ-2018, включая самарский Опубликовано соответствующее постановление правительства.
Изменены сроки сдачи семи стадионов к ЧМ-2018, включая самарский
Опубликовано соответствующее постановление правительства. ЧМ-2018
285
19 декабря 2017  17:10
Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк.
В Самаре открылся Центр регистрации и выдачи FAN ID ЧМ-2018
Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк.  ЧМ-2018
412
19 декабря 2017  15:03
В Самарском Центре регистрации и выдачи вручили первый паспорт болельщика
В Самарском Центре регистрации и выдачи вручили первый паспорт болельщика
  ЧМ-2018
266
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6720
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7277
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7132
Весь список
Спорт в регионе
24 декабря 2017  15:38
Баскетболисты «Самары» выбыли из борьбы за Кубок России
Баскетболисты «Самары» выбыли из борьбы за Кубок России
  Спорт в регионе
170
23 декабря 2017  18:11
Армейский гиревой рывок – новый вид военно-прикладной дисциплины для военнослужащих Российской Армии. Рывки выполняются снарядами (гирями) 16-24 кг у женщин и 24-32 кг у мужчин.
Команда 2-й общевоинской армии выиграла чемпионат ЦВО по армейскому гиревому рывку
Армейский гиревой рывок – новый вид военно-прикладной дисциплины для военнослужащих Российской Армии. Рывки выполняются снарядами (гирями) 16-24 кг у женщин и... Спорт в регионе
289
22 декабря 2017  16:05
14 команд из России и Казахстана выставили на ковер лучших юных бойцов и показали, что такое настоящий спорт и вольная борьба.
Самарские активисты ОНФ организовали юбилейный ХХ турнир по вольной борьбе
14 команд из России и Казахстана выставили на ковер лучших юных бойцов и показали, что такое настоящий спорт и вольная борьба.  Спорт в регионе
213
22 декабря 2017  15:12
Среди мальчиков и девочек до 13 лет.
В Самаре пройдет первенство Самарской области по настольному теннису
Среди мальчиков и девочек до 13 лет.  Спорт в регионе
230
21 декабря 2017  21:10
Виталий Мутко покинет пост главы Российского футбольного союза на следующей неделе
Виталий Мутко покинет пост главы Российского футбольного союза на следующей неделе
  Спорт в регионе
269
21 декабря 2017  10:19
Бал для юных спортсменов проведут в Самаре На нем подведут спортивные итоги уходящего года.
Бал для юных спортсменов проведут в Самаре
На нем подведут спортивные итоги уходящего года. Спорт в регионе
222
21 декабря 2017  10:10
На первом сборе
На первом сборе "Крылья Советов" планируют провести 6 матчей
На данный момент известны четыре соперника самарцев. Спорт в регионе
202
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5743
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2137
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9081
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2756
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10650
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3144
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2699
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1732
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2113
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2010
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1677
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3319
Весь список

Мероприятия
В Самаре откроются несколько катков в парках
Команда 2-й общевоинской армии выиграла чемпионат ЦВО по армейскому гиревому рывку
В Отрадном сотрудники ГИБДД провели акцию "Световозвращатель - модная деталь современной одежды"
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

830

В районе Кировского рынка в Самаре «десятка» въехала под трамвай

593

В Самаре офисах и домах сотрудников фирмы "С.И.Т.И." прошли обыски

490
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

3875

Самым богатым жителем Мордовии оказался человек с годовым доходом более 1 миллиарда рублей по фамилии Меркушкин

3444
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда