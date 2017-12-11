Баскетболисты «Самары» сыграют в четвертьфинале Кубка России

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«Самара» имеет редкую возможность проверить свои силы в официальных матчах против одного из сильнейших клубов страны. До этого самарцы встречались с представителем Единой лиги ВТБ лишь раз — в феврале 2016 г. в полуфинале Кубка России, когда наша команда уступила дорогу в финал питерскому «Зениту».Выход в «Финал четырех» в сезоне-2015/2016 пока остается для «Самары» главным достижением в Кубке России.«Нижний Новгород» также играл в «Финалах четырех» только один раз — в сезоне-2010/2011, когда в решающем матче он уступил трофей «Спартаку» из Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне нижегородцы, не принимавшие участия в Кубке последние четыре сезона, начинают борьбу за трофей сразу со стадии четвертьфинала.Сейчас «Нижний Новгород» по праву считается одним из сильнейших клубов страны. Самые значимые достижения команды — выход в финал Единой лиги ВТБ и полуфинал Еврокубка (сезон-2013/2014) и выход в Топ-16 Евролиги (сезон-2014/2015).В нынешнем сезоне нижегородцы, капитаном которых является воспитанник БК «Самара» Петр Губанов, идут на восьмом месте в Единой лиге ВТБ и уже вышли во второй раунд (Топ-16) Кубка Европы ФИБА.- К играм с «Нижним Новгородом» мы готовимся в штатном режиме. Проблемой для нас остается то, что Линас Лекавичус не сможетсыграть с «Нижним Новгородом» по регламенту Кубка. Поэтому мы подключили к тренировкам больше игроков из молодежной команды, чтобы добавить нам больше энергии, больше ротации, не загружая слишком ветеранов. «Нижний Новгород» — соперник очень серьезный. Там собраны одни из лучших на сегодня российских игроков. Игра наверняка будет интересная в том числе и потому, что мы сыграем против игроков, выступающих в Единой лиге ВТБ. И настраиваться нам нужно по максимуму.В четвертьфинале Кубка команды проведут два матча. По их итогам и определится участник «Финала четырех». В Самаре соперники сыграют 13 декабря в «МТЛ Арене» (начало — в 19-00), в Нижнем Новгороде — 23-го.Эти два матча станут первыми в истории противостояния наших команд: ранее «Самара» и «Нижний Новгород» встречались только на уровне ДЮБЛ и Единой молодежной лиги ВТБ, сообщает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"