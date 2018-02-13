Баскетболисты «Самары» сыграют в Москве и Химках

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Если «Самара» сейчас идет в лидерах Суперлиги (только по числу сыгранных матчей наша команда уступает первое место «Спартаку-Приморье»), то москвичи и химчане занимают места за пределами первой восьмерки, сохраняя при этом шансы на попадание в зону плей-офф.Матч с МБА состоится 15 февраля, начало в 19-30 (самарское время), встреча с «Химками-Подмосковье» — 18 февраля, начало в 16-00.