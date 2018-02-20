Баскетболисты «Самары» сыграют с конкурентами в борьбе за чемпионство
20 февраля 2018 17:58
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«Университет-Югра» — действующий чемпион Суперлиги. Сейчас сургутяне идут в таблице на четвертом месте. После Нового года они выиграли восемь матчей из девяти сыгранных.
«Новосибирск» занимает пятое место. Неделю назад сибиряки выиграли «бронзу» Кубка России, пропустив вперед лишь представителей Единой лиги ВТБ, «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород».
«Самара» возглавляет таблицу Суперлиги. Команда Игоря Грачева выиграла одиннадцать матчей подряд, последние из которых — на выезде у МБА (86:68) и «Химок-Подмосковье» (101:94).
Александр Савенков, центровой «Самары»:
- Мы не обращаем какого-то особого внимания на то, сколько матчей уже выиграли. Хотя, конечно, приятно где-то об этом прочитать. Никакого давления на нас эта победная серия не оказывает, напротив, она мотивирует, помогает настраиваться на каждый следующий матч. Игры в Москве и Химках показали, что расслабляться нельзя ни с какой из команд, пусть они и идут в нижней части таблицы. А сейчас нам предстоят матчи с куда более серьезными соперниками. «Университет-Югра» сейчас на ходу. Я еще в начале сезона, когда у сургутян были сложности, говорил, что они обязательно еще наберут обороты — и так и произошло. Последние их матчи это еще раз доказали. У «Новосибирска» хорошо поставлена командная игра, отлажено командное взаимодействие. Но если мы сыграем в свою игру, не будем допускать собственных ошибок — проблем у нас быть не должно. Какого результата ждать? Две победы — никак иначе!
Матч с «Университетом-Югра» состоится 22 февраля, начало в 19-00, встреча с «Новосибирском» — 25 февраля, начало в 18-00.
Игры пройдут в «МТЛ Арене». Вход для болельщиков свободный, сообщает пресс-служба БК "Самара".
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