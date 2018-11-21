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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетболисты "Самары" разгромили ижевский "Купол-Родники" - 105:68

21 ноября 2018 22:09
49
Это четвёртая подряд победа нашей команды.
В очередном матче чемпионата Суперлиги баскетболисты "Самары" разгромили ижевский "Купол-Родники" - 105:68.

Это четвёртая подряд победа нашей команды.

Следующие матчи она проведёт уже в декабре, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 




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