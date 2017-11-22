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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетболисты «Самары» разгромили гостей из Санкт-Петербурга

22 ноября 2017 09:11
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Баскетболисты «Самары» разгромили гостей из Санкт-Петербурга Установлен новый клубный рекорд.
Установлен новый клубный рекорд.

21 ноября в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке крупно обыграла «Зенит-Фарм». Счет составил 116:67. И установила новый клубный рекорд.

Следующий свой матч «Самара» проведет уже 24 ноября: в «МТЛ Арене» команда примет «Спартак» из Санкт-Петербурга (начало матча — в 19-00).
Матчем со «Спартаком» самарцы завершат первый круг чемпионата. Сейчас они занимают в таблице Суперлиги второе место, уступая лишь московскому ЦСКА-2.


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