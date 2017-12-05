Баскетболисты «Самары» проиграли в Москве
5 декабря 2017 12:19
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4 декабря в матче Суперлиги баскетболисты «Самары» уступили в Москве команде МБА — 81:87.
Это третье поражение «Самары» в чемпионате подряд.
Сейчас «Самара» занимает четвертое место в таблице Суперлиги. Следующий матч команда проведет 7 декабря также на выезде — против «Химок-Подмосковье».
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