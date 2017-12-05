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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетболисты «Самары» проиграли в Москве

5 декабря 2017 12:19
101
Баскетболисты «Самары» проиграли в Москве Это третье поражение команды в чемпионате подряд.
Это третье поражение команды в чемпионате подряд.

4 декабря в матче Суперлиги баскетболисты «Самары» уступили в Москве команде МБА — 81:87.
Это третье поражение «Самары» в чемпионате подряд.

Сейчас «Самара» занимает четвертое место в таблице Суперлиги. Следующий матч команда проведет 7 декабря также на выезде — против «Химок-Подмосковье».




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