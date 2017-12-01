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Баскетболисты «Самары» потерпели второе подряд домашнее поражение

1 декабря 2017 09:28
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Баскетболисты «Самары» потерпели второе подряд домашнее поражение Тем не менее, команда продолжает идти в лидирующей группе.
Тем не менее, команда продолжает идти в лидирующей группе.

30 ноября «Самара» в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги на своей площадке уступила ревдинскому «Темп-СУМЗ-УГМК». Счет составил 56:66.

Это поражение стало для самарцев вторым подряд — тремя днями ранее она уступила «Уралу». Тем не менее, команда продолжает идти в лидирующей группе.
В начале декабря «Самара» проведет два матча на выезде: 4-го — против МБА, 7-го — против «Химок-Подмосковье». В Самаре она теперь сыграет 13 декабря, когда в четвертьфинале Кубка России примет «Нижний Новгород».


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