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Баскетболисты «Самары» потерпели первое за месяц поражение в чемпионате

28 ноября 2017 09:35
121
Баскетболисты «Самары» потерпели первое за месяц поражение в чемпионате Для нашей команды это поражение стало первым в чемпионате за месяц.
Для нашей команды это поражение стало первым в чемпионате за месяц.

27 ноября в первом матче второго круга регулярного чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке уступила екатеринбургскому «Уралу» — 89:93.

Для «Самары» это поражение стало первым в чемпионате за месяц. Но оно не помешало нашей команде остаться в числе лидеров турнира: самарцы идут на втором месте в таблице.
В четверг, 30 ноября, «Самара» проведет заключительный матч ноябрьской домашней серии: в «МТЛ Арене» она примет ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» (начало игры — в 19-00).

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