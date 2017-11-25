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Баскетболисты «Самары» победой завершили первый круг чемпионата Суперлиги

25 ноября 2017 10:28
164
Баскетболисты «Самары» победой завершили первый круг чемпионата Суперлиги Исход матча был решен в третьей десятиминутке.
Исход матча был решен в третьей десятиминутке.

24 ноября в заключительном матче первого круга регулярного чемпионата Суперлиги «Самара» на своем паркете со счетом 83:69 переиграла «Спартак» из Санкт-Петербурга.
Исход матча был решен в третьей десятиминутке.

Встречей со «Спартаком» «Самара» завершила первую треть регулярного чемпионата Суперлиги. Наша команда продолжает занимать второе место в таблице, уступая только ЦСКА-2.
И уже в понедельник, 27 ноября, откроет второй круг: в спорткомплексе СГЭУ (ул Советской Армии, 141) она примет «Урал» из Екатеринбурга (начало — в 18-00).


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