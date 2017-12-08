Баскетболисты «Самары» на выезде переиграли «Химки-Подмосковье»
8 декабря 2017 09:06
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7 декабря «Самаре» удалось прервать серию поражений — выездной матч с «Химками-Подмосковье» принес победу команде Игоря Грачева, 62:59.
Эта победа стала для самарцев первой после трех поражений подряд. Команда занимает четвертое место в таблице Суперлиги.
Следующий матч «Самара» проведет 13 декабря — в «МТЛ Арене» в рамках четвертьфинала Кубка России она примет «Нижний Новгород».
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