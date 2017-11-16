Баскетболисты «Самары» дома проведут ответный матч Кубка России
16 ноября 2017 10:21
109
В пятницу, 17 ноября в Самаре состоится второй матч 1/8 финала Кубка России между «Самарой» и МБА.
По его итогам и определится команда, которая продолжит борьбу за почетный трофей.
Начинать этот поединок самарцы будут, имея в пассиве «-6» — именно столько составила разница в счете после первой встречи, состоявшейся в Москве 13 ноября (86:92). Для выхода в четвертьфинал им нужна победа с разницей в 7 и более очков.
Соперник по четвертьфиналу для победителя пары «Самары» — МБА уже известен: это «Нижний Новгород», один из сильнейших российских клубов, участник Единой лиги ВТБ и Кубка Европы ФИБА.
Ответный матч «Самара» — МБА состоится в пятницу, 17 ноября, в «МТЛ Арене». Начало — в 15-00. Вход для болельщиков свободный.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
16 ноября 2017 09:44
В него вошли 32 команды. ЧМ-2018
128
15 ноября 2017 22:20
Ожидается, что город посетят около 500 тысяч туристов. ЧМ-2018
231
15 ноября 2017 16:19
Урок пройдет в более чем 70 школах по всей стране. ЧМ-2018
212
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6601
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7170
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7023
Спорт в регионе
16 ноября 2017 10:21
Вход для болельщиков свободный. Спорт в регионе
109
14 ноября 2017 22:51
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Башкортостана, Калининградской области, Ульяновской области, Ростовской области, Москвы, Московской области и... Спорт в регионе
345
14 ноября 2017 17:15
Спорт в регионе
214
14 ноября 2017 13:52
Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ. Спорт в регионе
216
14 ноября 2017 13:12
Соревнования прошли в Софии (Болгария). Спорт в регионе
271
14 ноября 2017 10:47
Основным пунктом визита станет открытый кубок по греко-римской борьбе Самарской области. Спорт в регионе
386
14 ноября 2017 09:31
Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября. Спорт в регионе
352
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4332
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1578
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8461
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2340
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9270
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2729
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1326
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1667
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1562
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1310
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2939
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2759
Мероприятия