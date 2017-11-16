Баскетболисты «Самары» дома проведут ответный матч Кубка России

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В пятницу, 17 ноября в Самаре состоится второй матч 1/8 финала Кубка России между «Самарой» и МБА.По его итогам и определится команда, которая продолжит борьбу за почетный трофей.Начинать этот поединок самарцы будут, имея в пассиве «-6» — именно столько составила разница в счете после первой встречи, состоявшейся в Москве 13 ноября (86:92). Для выхода в четвертьфинал им нужна победа с разницей в 7 и более очков.Соперник по четвертьфиналу для победителя пары «Самары» — МБА уже известен: это «Нижний Новгород», один из сильнейших российских клубов, участник Единой лиги ВТБ и Кубка Европы ФИБА.Ответный матч «Самара» — МБА состоится в пятницу, 17 ноября, в «МТЛ Арене». Начало — в 15-00. Вход для болельщиков свободный.