Баскетболисты «Самары» добились исторической победы во Владивостоке

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Начало поединка для «Самары» не задалось: 0:6 после полутора сыгранных минут. Но постепенно наши игроки разбегались — 23:12 по итогам периода.Не сбавляя набранного хода, за шесть минут до финальной сирены «Самара» вновь добилась комфортного задела (73:69).И спокойно, не давая сопернику ни шанса на спасение, довела игру до победы — 81:69.Самыми результативными в ее составе стали Алексей Голяхов (19 очков), Максим Числов (13) и Линас Лекавичус (11).Эта победа стала для «Самары» первой во Владивостоке в матчах Суперлиги.Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА, сообщает пресс-служба БК "Самара".Фото: «Спартак-Приморье»