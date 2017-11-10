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Баскетболисты «Самары» добились исторической победы во Владивостоке

10 ноября 2017 16:17
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Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.
10 ноября «Самара» в матче Суперлиги во Владивостоке переиграла бронзового призера последнего чемпионата, «Спартак-Приморье» — 81:69.

Начало поединка для «Самары» не задалось: 0:6 после полутора сыгранных минут. Но постепенно наши игроки разбегались —  23:12 по итогам периода.

Не сбавляя набранного хода, за шесть минут до финальной сирены «Самара» вновь добилась комфортного задела (73:69).
И спокойно, не давая сопернику ни шанса на спасение, довела игру до победы — 81:69.

Самыми результативными в ее составе стали Алексей Голяхов (19 очков), Максим Числов (13) и Линас Лекавичус (11).

Эта победа стала для «Самары» первой во Владивостоке в матчах Суперлиги.

Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА, сообщает пресс-служба БК "Самара".



Фото: «Спартак-Приморье» 
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