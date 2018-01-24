Баскетболисты «Самары» Дмитрий Халдеев и Филипп Стойко примут участие в «Матче молодых звезд»

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Сегодня стал известен основной состав сборной Единой молодежной Лиги ВТБ. По итогам голосования тренеров команд-участниц Лиги был определен список из десяти игроков, в который попали: защитники Эльхан Ахмедов («Химки-2»), Сергей Кривых (УНИКС-2), Александр Платунов («Парма-2») и Тимофей Герасимов («Локомотив-Кубань-2»), форварды), Игорь Вольхин («Химки-2»), Никита Михайловский («Автодор-2») и Максим Прощенко («Химки-2»), а также центровыеи Кирилл Попов («Локомотив-Кубань- 2»). Возглавит сборную Единой молодежной Лиги ВТБ наставник «Химок-2» Олег Резвый, чья команда на данный момент лидирует в чемпионате.В «Матче молодых звезд» сыграют лучшие представители Единой молодежной Лиги ВТБ и Ассоциации студенческого баскетбола. Помимо самого матча, зрители увидят увлекательную шоу-программу, а также конкурс трехочковых и конкурс бросков сверху. Дмитрий Халдеев и Филипп Стойко — лидеры «Самары-2», которая в декабре и январе выиграла десять матчей подряд и идет на втором месте в турнирной таблице Единой молодежной лиги ВТБ.Воспитанник новокуйбышевского БК «Олимп» Дмитрий Халдеев выступает за команды БК «Самара» третий сезон. Он дважды становился призером первенства ДЮБЛ, а весной прошлого года помог «Самаре-2» выиграть бронзовые медали Единой молодежной лиги ВТБ. Летом 2017 г. в составе сборной России он принимал участие в чемпионате Европы U18. В нынешнем сезоне в Единой молодежной лиге ВТБ в среднем за матч Халдеев набирает 16,2 очка и делает 8,9 подбора и 1,2 блокшота (по всем этим показателям он входит в пятерку лучших в Лиге). Филипп Стойко играет в БК «Самара» с лета 2016 г. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером Единой молодежной лиги ВТБ. В нынешнем чемпионате в среднем за матч он набирает 15,9 очка и делает 8 подборов. И Халдеев, и Стойко активно привлекаются к тренировкам с основной командой БК «Самара». И уже успели дебютировать в Суперлиге.- Новость о том, что я попал на «Матч молодых звезд», принесла, конечно, лишь положительные эмоции. Я очень люблю Санкт-Петербург и рад, что Матч будет проходить именно там. Будет очень интересно и полезно поиграть с лучшими в Единой молодежной лиге. Буду стараться себя показать и доказать, что меня не зря выбрали в участники матча. И круто, что после нас будет проходить главный Матч звезд Единой лиги ВТБ — для меня это будет отличным опытом и даст возможность познакомиться с новыми людьми.Еще два места в команде Единой молодежной лиги ВТБ достанутся обладателю специальной Wild card (его назовет экспертный совет Лиги) и игроку-победителю опроса среди болельщиков в социальных сетях, сообщает пресс-служба БК "Самара".