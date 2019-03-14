БК «Самара» в овертайме уступила «Спартаку-Приморье»
14 марта 2019 16:39
139
Уверенно начав матч (29:24 после первой десятиминутки), перед большим перерывом самарцы позволили хозяевам перехватить инициативу. И затем долгое время были в роли догоняющих. Только в заключительном периоде усилиями Антона Глазунова и Владимира Пичкурова удалось вернуть себе лидерство. Но удержать его до финальной сирены «Самара» не смогла — при счете 93:93 команды отправились на овертайм. В
дополнительной пятиминутке удача явно была за приморцев: в концовке те допустили меньше ошибок и воспользовались своими шансами в нападении.
106:110 — первое за полтора месяца поражение «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (25 очков) и Баден Яксен (20 очков).
Несмотря на это поражение самарцы сохранили второе место в таблице.
В воскресенье, 17 марта, «Самара» в Южно-Сахалинске проведет заключительный матч регулярного чемпионата. передает пресс-служба БК "Самара".
Фото: пресс-служба БК "Самара"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
721
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
586
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
859
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7983
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8466
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8195
Спорт в регионе
14 марта 2019 16:39
Несмотря на это поражение самарцы сохранили второе место в таблице. Спорт в регионе
139
14 марта 2019 14:33
Всего было заявлено 150 участников 2000–2002 года рождения из 8 регионов, которым предстояло побороться за 32 комплекта наград. Спорт в регионе
164
14 марта 2019 10:54
Она состоится в селе Красноармейское. Спорт в регионе
190
14 марта 2019 09:47
Она показала результат 69.18 метра. Спорт в регионе
194
14 марта 2019 06:09Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз. Спорт в регионе
52
13 марта 2019 20:29
По результатам соревнований девочки 2005-2006 годов рождения из СШОР №11 завоевали бронзу, а в младшей группе 2007-2008 г.р. – серебро. Спорт в регионе
260
13 марта 2019 19:59
Болельщик обратился в клуб за разрешением использовать символику "Крыльев" для изготовления совместного продукта. Спорт в регионе
237
Видео
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1008
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
298
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
577
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
826
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
828
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
816
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1175
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1310
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
590
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
797
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1250
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1005
Мероприятия