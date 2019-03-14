Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 14 марта, 21:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/03:
USD 65.59
-0.18
EUR 74.02
-0.05
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

БК «Самара» в овертайме уступила «Спартаку-Приморье»

14 марта 2019 16:39
139
Несмотря на это поражение самарцы сохранили второе место в таблице.
14 марта в предпоследнем туре регулярного чемпионата Суперлиги «Самара» во Владивостоке в овертайме уступила «Спартаку-Приморье» — 106:110.

Уверенно начав матч (29:24 после первой десятиминутки), перед большим перерывом самарцы позволили хозяевам перехватить инициативу. И затем долгое время были в роли догоняющих. Только в заключительном периоде усилиями Антона Глазунова и Владимира Пичкурова удалось вернуть себе лидерство. Но удержать его до финальной сирены «Самара» не смогла — при счете 93:93 команды отправились на овертайм. В
дополнительной пятиминутке удача явно была за приморцев: в концовке те допустили меньше ошибок и воспользовались своими шансами в нападении.

106:110 — первое за полтора месяца поражение «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (25 очков) и Баден Яксен (20 очков).

Несмотря на это поражение самарцы сохранили второе место в таблице.

В воскресенье, 17 марта, «Самара» в Южно-Сахалинске проведет заключительный матч регулярного чемпионата. передает пресс-служба БК "Самара". 


Фото:   пресс-служба БК "Самара"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
721
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
586
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
859
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7983
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8466
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8195
Весь список
Спорт в регионе
14 марта 2019  16:39
Несмотря на это поражение самарцы сохранили второе место в таблице.
БК «Самара» в овертайме уступила «Спартаку-Приморье»
Несмотря на это поражение самарцы сохранили второе место в таблице.  Спорт в регионе
139
14 марта 2019  14:33
Всего было заявлено 150 участников 2000–2002 года рождения из 8 регионов, которым предстояло побороться за 32 комплекта наград.
В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ
Всего было заявлено 150 участников 2000–2002 года рождения из 8 регионов, которым предстояло побороться за 32 комплекта наград.  Спорт в регионе
164
14 марта 2019  10:54
В Самарской областипройдет межрайонная спартакиада на призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Евгения Серпера
В Самарской области пройдет межрайонная спартакиада на призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Евгения Серпера
Она состоится в селе Красноармейское. Спорт в регионе
190
14 марта 2019  09:47
Тольяттинка Софья Палкина — победительница Кубка Европы по метанию молота Она показала результат 69.18 метра.
Тольяттинка Софья Палкина — победительница Кубка Европы по метанию молота
Она показала результат 69.18 метра.  Спорт в регионе
194
14 марта 2019  06:09
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз. Спорт в регионе
52
13 марта 2019  20:29
По результатам соревнований девочки 2005-2006 годов рождения из СШОР №11 завоевали бронзу, а в младшей группе 2007-2008 г.р. – серебро.
Команды СШОР №11 при поддержке "Крыльев Советов" стала призерами российских соревнований
По результатам соревнований девочки 2005-2006 годов рождения из СШОР №11 завоевали бронзу, а в младшей группе 2007-2008 г.р. – серебро.  Спорт в регионе
260
13 марта 2019  19:59
Болельщик обратился в клуб за разрешением использовать символику
"Крылья Советов" заключили соглашение с болельщиком, выпускающим мыло с клубной символикой
Болельщик обратился в клуб за разрешением использовать символику "Крыльев" для изготовления совместного продукта.  Спорт в регионе
237
Весь список


Видео
13 марта 2019  12:08
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Появилось видео ликвидации боевика, готовившего теракт в Самарской области
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой.
Криминал
1008
13 марта 2019  11:39
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Самарские дзюдоисты выиграли первенство России
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
298
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
577
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
826
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
828
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
816
Весь список

Фоторепортажи
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1175
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1310
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
590
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
797
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1250
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
1005
Весь список

Мероприятия
Крымская весна в исторических парках «Россия – Моя история»
В СОУНБ начинается подготовка к "Тотальному диктанту"
В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные