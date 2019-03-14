БК «Самара» в овертайме уступила «Спартаку-Приморье»

139

Уверенно начав матч (29:24 после первой десятиминутки), перед большим перерывом самарцы позволили хозяевам перехватить инициативу. И затем долгое время были в роли догоняющих. Только в заключительном периоде усилиями Антона Глазунова и Владимира Пичкурова удалось вернуть себе лидерство. Но удержать его до финальной сирены «Самара» не смогла — при счете 93:93 команды отправились на овертайм. Вдополнительной пятиминутке удача явно была за приморцев: в концовке те допустили меньше ошибок и воспользовались своими шансами в нападении.106:110 — первое за полтора месяца поражение «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Антон Глазунов (25 очков) и Баден Яксен (20 очков).Несмотря на это поражение самарцы сохранили второе место в таблице.В воскресенье, 17 марта, «Самара» в Южно-Сахалинске проведет заключительный матч регулярного чемпионата. передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"