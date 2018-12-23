БК "Самара" в Москве одержал уверенную победу над ЦСКА-2 — 82:66
23 декабря 2018 17:28
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В Москве была добыта уверенная победа над ЦСКА-2 — 82:66.
Наша команда по-прежнему идет в числе лидеров турнира, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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