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БК "Самара" в Москве одержал уверенную победу над ЦСКА-2 — 82:66

23 декабря 2018 17:28
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Наша команда по-прежнему идет в числе лидеров турнира.
БК "Самара" завершила первый круг регулярного чемпионата Суперлиги.

В Москве была добыта уверенная победа над ЦСКА-2 — 82:66.

Наша команда по-прежнему идет в числе лидеров турнира, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
 
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