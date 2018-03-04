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БК «Самара» в Ижевске переиграла местный «Купол-Родники»

4 марта 2018 14:18
294
Благодаря этой победе команда продолжает лидировать в чемпионате Суперлиги.
3 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Ижевске переиграла местный «Купол-Родники» — 92:80.

Небольшое преимущество в каждом из четырех периодов сложилось в очередную победу «Самары» — 92:80.

Благодаря этой победе команда продолжает лидировать в чемпионате Суперлиги.

Следующий матч «Самара» проведет 6 марта в Москве против ЦСКА-2.



Фото: «Купол-Родники» 
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