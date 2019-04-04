БК «Самара» сыграет в полуфинале Суперлиги

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Соперником нашей команды станет «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, который в четвертьфинале в пяти матчах сломил сопротивление дебютанта Суперлиги, екатеринбургского «Уралмаша» (решающий пятый матч завершился победой ревдинцев со счетом 87:78).«Самара» в четвертьфинале со счетом 3:1 переиграла «Урал» из Екатеринбурга. В Самаре соперники обменялись победами (97:78 и 74:81), а в Екатеринбурге оба матча завершились в пользу самарцев (69:57 и 81:65).Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- Ни одна из игр в Екатеринбурге легко не складывалась. «Урал» бился, играл до конца, понимая, что у него есть шанс. На нас повлияло поражение во втором матче в Самаре: мы были более мотивированы и сконцентрированы, вышли на два выездных матча с хорошим настроем и показали именно ту игру, которую и должны показывать в плей-офф. И самое важное — эти матчи оказались победными. Сейчас загадывать соперника нам нет никакого смысла. Все зависит от нашей игры.Полуфинальная серия стартует в Самаре 8 и 10 апреля. Матчи пройдут в «МТЛ Арене», начало — в 19-00.Вход для болельщиков свободный, передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"