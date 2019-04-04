БК «Самара» сыграет в полуфинале Суперлиги
4 апреля 2019 19:39
111
Соперником нашей команды станет «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, который в четвертьфинале в пяти матчах сломил сопротивление дебютанта Суперлиги, екатеринбургского «Уралмаша» (решающий пятый матч завершился победой ревдинцев со счетом 87:78).
«Самара» в четвертьфинале со счетом 3:1 переиграла «Урал» из Екатеринбурга. В Самаре соперники обменялись победами (97:78 и 74:81), а в Екатеринбурге оба матча завершились в пользу самарцев (69:57 и 81:65).
Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:
- Ни одна из игр в Екатеринбурге легко не складывалась. «Урал» бился, играл до конца, понимая, что у него есть шанс. На нас повлияло поражение во втором матче в Самаре: мы были более мотивированы и сконцентрированы, вышли на два выездных матча с хорошим настроем и показали именно ту игру, которую и должны показывать в плей-офф. И самое важное — эти матчи оказались победными. Сейчас загадывать соперника нам нет никакого смысла. Все зависит от нашей игры.
Полуфинальная серия стартует в Самаре 8 и 10 апреля. Матчи пройдут в «МТЛ Арене», начало — в 19-00.
Вход для болельщиков свободный, передает пресс-служба БК "Самара".
Фото: пресс-служба БК "Самара"
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
799
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
653
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
923
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8027
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8503
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8232
Спорт в регионе
4 апреля 2019 19:39
Соперником нашей команды станет «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Спорт в регионе
111
4 апреля 2019 18:27Профессиональное обучение фитнес-инструкторов
Здоровый образ жизни предпочитают многие современные люди, независимо от возраста. Спорт в регионе
21
4 апреля 2019 14:29
Апрельские матчи полуфинала Кубка России стали первыми в российском футболе, где была использована система видеопомощи арбитрам (VAR). В обеих встречах судьям... Спорт в регионе
147
4 апреля 2019 09:41
Клуб «Крылья Советов» подал заявку. Спорт в регионе
182
3 апреля 2019 20:31
Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 6 апреля на выезде с "Краснодаром". Спорт в регионе
359
3 апреля 2019 16:41
Соревнования проходили в городе Салават с участием 10 команд. Спорт в регионе
256
3 апреля 2019 16:31
В Анапе состоялось первенство России по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет. В Арзамасе прошло первенство Приволжского Федерального округа по боксу среди... Спорт в регионе
273
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
174
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
311
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4859
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4800
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
579
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
871
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
420
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1065
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1069
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2050
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2327
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1399
Мероприятия