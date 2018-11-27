БК «Самара» провел мастер-класс в школе №20

129

На этот раз он провел урок физкультуры для младшеклассников, а компанию ему составили Дмитрий Халдеев и Виктор Нестеров. Занятие получилось необычным: участие в нем приняли ученики сразу нескольких первых и вторых классов. А в роли добровольных помощников выступили девушки из школьной баскетбольной команды.Мастер-класс включал в себя все традиционные элементы: «баскетбольная» разминка, серия упражнений на дриблинг, передачи и броски и, конечно, двустороння игра. «Гвоздем» этой игры стала целая серия данков от профессионалов, каждый из которых восторженно встречался зрителями.Завершали занятие вручение сувениров с символикой БК «Самара» и продолжительная автограф- и фотосессия.Александр Полинкевич, тренер БК «Самара»:- Я учился в 20-й школе девять лет, и сегодня мы решили провести здесь праздник баскетбола, очередной мастер-класс. Новые дети, новые упражнения... Конечно, тяжело заниматься с совсем маленькими детьми, которые учатся в первом и втором классе, особенно когда их почти сорок человек — но от них идет такая бешеная энергия, им так все интересно... Может быть, они не все слушают, но видно, что они вовлечены в занятие. И это главное, ради чего мы сюда пришли, передает пресс-служба БК "Самара".