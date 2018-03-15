БК «Самара» проведет заключительные домашние матчи регулярного чемпионата Суперлиги

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«Самара» сейчас идет в турнирной таблице на первом месте. Команде удалась серия из 16 побед подряд. И еще одна победа гарантирует ей первое место по итогам регулярного чемпионата и преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.Иркутский «Иркут» пока замыкает первую восьмерку. Вполне вероятно, что именно с этой командой самарцы сыграют в первом раунде плей-офф. В нынешнем чемпионате команды встречались два раза, и оба победа доставалась «Самаре»: 77:64 на выезде и 60:48 на своей площадке.«Спартак-Приморье» (Владивосток) — ближайший преследователь нашей команды: дальневосточники занимают второе место. С ними «Самара» также играла дважды по ходу сезона: 81:69 во Владивостоке и 86:69 дома.Матч с «Иркутом» состоится 19 марта, со «Спартаком-Приморье» — 22-го. Игры пройдут в «МТЛ Арене», начало — в 19-00.Вход для болельщиков свободный, сообщает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"