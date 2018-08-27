БК «Самара» проведет контрольные матчи в Саратове

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Год назад первым соперником самарцев по предсезонке также стал «Автодор». Команда Игоря Грачева в противостоянии с представителями Единой лиги ВТБ смотрелась очень достойно, но оба матча остались за соперниками: 70:75 в Самаре и 76:87 на выезде.В сентябре «Самара» отправится на сбор в Латвию, где также сыграет несколько матчей.Контрольной проверкой готовности к стартующему в начале октября сезону станет серия контрольных матчей с екатеринбургским «Уралмашем», которые пройдут в «МТЛ Арене» 25-27 сентября, передает пресс-служба БК "Самара".