БК «Самара» побеждает и выходит в лидеры Суперлиги

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Матч изобиловал сюжетными поворотами. Начало осталось за «Самарой», которая уже на четвертой минуте получила 7 очков перевеса. Но иркутяне быстро пришли в себя, нагнали гостей и уже во втором периоде пару раз сравнивали счет. И все же инициативой по большей части владели самарцы. В третьей десятиминутке они вели 10-12 очков. И вдруг пропустили рывок от «Иркута» 0:16 — к заключительному периоду наша команда были уже в догоняющих — 62:66.Несколько минут соперники обменивались выпадами. Ровно за пять минут до завершения основного времени на табло горело равенство — 73:73. В этот момент «Самара» предприняла решающее, казалось, ускорение: трехи Антона Глазунова и Игоря Смыгина, еще одно попадание капитана — 82:75 за полторы минуты до сирены. Но и это был еще далеко не конец.Хозяевам потребовалась минута, чтобы сократить отставание до 1 очка. И все же удача была явно за «Самару». Да и нервы не подвели: Игорь Смыгин четко реализовал все четыре штрафных.88:83 — из Сибири наша команда возвращается без потерь, вслед за Новосибирском взят и Иркутск. Самыми результативными в матче против «Иркута» стали Максим Дыбовский (21 очко), Антон Глазунов (16) и Игорь Смыгин (15 очков).Эта победа стала для самарцев пятой подряд в чемпионате. Благодаря ей команда Игоря Грачева вышла на первое место в таблице. Теперь «Самару» ждут домашние матчи с дальневосточными командами — «Востоком-65» (10 декабря) и «Спартаком-Приморье» (13-го), передает пресс-служба клуба.