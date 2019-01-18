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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

БК "Самара" победил "Урал" – 85:67

18 января 2019 23:19
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БК "Самара" в матче Суперлиги победил "Урал" из Екатеринбурга.

Это первая победа команды в 2019 году.

"Самара" идет в тройке лидеров Суперлиги, передает пресс-служба облправительства.  
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