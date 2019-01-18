БК "Самара" победил "Урал" – 85:67
18 января 2019 23:19
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Это первая победа команды в 2019 году.
"Самара" идет в тройке лидеров Суперлиги, передает пресс-служба облправительства.
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