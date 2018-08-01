БК «Самара» объявила состав на новый сезон

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Продлили соглашения с клубом и продолжат выступать за «Самару» Дмитрий Головин, Александр Савенков, Максим Числов, Артем Чеваренков, а также Филипп Стойко, Дмитрий Халдеев и Дмитрий Гусенков.При этом несколько игроков покинули «Самару» в связи с истечением сроков контрактов. Среди них стоит отметить прежде всего Алексея Чиликина, который был главным старожилом и рекордсменом «Самары»: он выступал за команду с момента ее возрождения в 2012 году и причастен ко всем ее победам и достижениям. За шесть сезонов Алексей выходил на паркет в составе главной команды «Самары» в 186матчах Высшей и Суперлиги, а также Кубка России, в которых набрал 942 очка и сделал 627 подборов. Именно Чиликину принадлежат рекорды клуба (в новейшей истории) по сыгранным матчам и подборам, а по набранным очкам он уступает лишь Андрею Кирдячкину. Кроме того, Алексею принадлежит абсолютный рекорд «Самары» по подборам в одном матче (22).Помимо Алексея «Самару» покинули Линас Лекавичус, вернувшийся в «Университет-Югру», Агасий Тоноян, который попробует себя в ЦСКА, Алексей Голяхов и Артем Яковенко, перебравшиеся на Сахалин, в команду «Восток-65», Евгений Фидий, который вновь будет играть в родном для себя питерском «Спартаке», а также Алексей Зозулин и Роман Грущенко. Истек контракт с клубом и у ДаниилаСинегубова.Новички же «Самары» хорошо знакомы всем, кто следит за Суперлигой. Команда усилилась центровым Алимджаном Федюшиным (предыдущий сезон он провел в «Иркуте»), форвардами Алексеем Нестеровым («Новосибирск») и Максимом Дыбовским («Парма»),защитником Игорем Смыгиным («Спартак-Приморье»), а также воспитанниками самарского баскетбола разыгрывающим Антоном Глазуновым («Урал») и защитником Владимиром Пичкуровым, который возвращается в «Самару» после трех сезонов в «Енисее».Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:"В целом у нас сейчас ровный состав, каждый игрок может принести команде пользу. Сильнее ли стала «Самара» по сравнению с прошлым сезоном? По статистике игроков, по их именам — может быть, и сильнее. Но все будет видно уже к началу сезона или даже к его середине. Все зависит от нашей подготовки, от сыгранности и понимания стоящих перед командой задач. А задачи перед ней стоят максимальные", передает пресс-служба БК "Самара".Фото: пресс-служба БК "Самара"