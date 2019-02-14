БК "Самара" в матче Суперлиги с ЦСКА-2 одержала победу - 87:61
14 февраля 2019 23:22
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Наша команда уверенно идет на втором месте в турнирной таблице, за пять туров до конца регулярного чемпионата обеспечив себе место в плей-офф, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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