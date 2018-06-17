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Австралийцы на Фанфесте: «В Самаре мы увидели настоящую Россию»

17 июня 2018 13:41
В Самаре сборная Австралии встретится с командой Дании. Матч состоится 21 июня.
В субботу, 16 июня, сборная «зеленого континента» в матче Чемпионата мира по футболу проиграла французам. Несколько австралийцев переживали за свою команду на Фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева.

Марианна и Перина Валери:

- Мы очень долго добирались до Самары. Дорога заняла 22 часа. Было нелегко найти прямой рейс из Дубаи в Самару. Мы очень устали. Но все равно счастливы, что приехали. Конечно, жаль, что Австралия сегодня проиграла, но мы не унываем. Здесь, на Фанфесте, прекрасная атмосфера. Все очень дружелюбные. Город нам тоже очень понравился. В общем, чувствуем себя здесь хорошо.

Джастин Грбич и Джошуа Копланд-Нильсен:

- Мы до конца матча надеялись на ничью, но у Австралии не получилось. Мы не отчаиваемся. В Самаре нам очень нравится. Настоящую Россию можно увидеть в таких городах, как Самара. Мы были в Москве и Питере. Это не то. В Самаре мы живем рядом со стадионом, снимаем квартиру. Как мы поняли, это окраина города. Там мы чувствуем себя комфортно. Есть маленькие, уютные бары, магазины. Много времени проводим в том районе. Мы чувствуем себя здесь комфортно и безопасно. Нам есть с чем сравнить. Мы много где побывали в мире. Джошуа за несколько месяцев до Чемпионата мира отправился в путешествие и посетил с десяток азиатских и европейских городов. В Самаре круто. Только благодаря Чемпионату мира мы приехали сюда.

В Самаре сборная Австралии встретится с командой Дании. Матч состоится 21 июня в 16.00, сообщает пресс-служба облправительства. 
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