Аутсайдер российской премьер-лиги вернет болельщикам деньги за билеты из-за проигранного матча
3 марта 2019 18:54
142
Ранее гендиректор клуба Шамиль Газизов объявил, что вся команда приняла решение в случае потери очков с игре с «Динамо» компенсировать каждому болельщику деньги за приобретенный билет.
3 марта «Уфа» проиграла «Динамо» со счетом 1:2. Победный гол московский клуб забил на четвертой добавленной минуте второго тайма.
«Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось. Любой болельщик, который придет и принесет свой билет, получит возврат денег и билет на следующий матч бесплатно: с понедельника это можно будет сделать в клубе или в кассе», — заявил ТАСС Газизов.
«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. После 18 матчей на счету команды 16 набранных очков, меньше только у красноярского «Енисея» — 11 очков. Лидирует в чемпионате с 37 очками петербургский «Зенит».
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
670
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
553
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
815
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7943
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8448
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8172
Спорт в регионе
3 марта 2019 23:58
Всего у страны — хозяйки соревнований уже двенадцать медалей, у ближайших конкурентов — три. Спорт в регионе
26
3 марта 2019 20:37
Игрокам атакующей команды больше нельзя будет становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, они должны находиться минимум в метре... Спорт в регионе
138
3 марта 2019 18:54
"Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось". Спорт в регионе
142
3 марта 2019 11:56
Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" отметил, что команда намерена завершить сезон на мажорной ноте. Спорт в регионе
197
2 марта 2019 19:31
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 9 марта на "Самара Арене" против красноярского "Енисея". Спорт в регионе
403
2 марта 2019 19:07
Российские атлеты завершили парад на церемонии открытия Универсиады. Спорт в регионе
287
1 марта 2019 23:56
В клубе ранее сообщали, что финский тренер подал документы на получение российского гражданства. Спорт в регионе
315
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
475
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
623
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
657
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1364
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1187
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1063
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
586
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1097
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
824
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2821
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2502
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2766
Мероприятия