Атлеты Самарской области выиграли 3 награды на чемпионате России среди спортсменов с ПОДА

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Атлеты Самарской области выиграли 3 награды на чемпионате России среди спортсменов с ПОДАВ Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.В турнире приняли участие 372 спортсмена из 54 регионов страны. Атлеты Самарской области выиграли 3 награды.Николь Родомакина завоевала золото в прыжках в длину.Никита Прохоров занял первое место в толкании ядра.Роман Андреев стал серебряным призером в метании диска, передает пресс-служба минспорта СО.