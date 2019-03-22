Артём Тимофеев в интервью для клубного канала: об иностранных тренерах, Романе Зобнине и атмосфере в «Крыльях»
22 марта 2019 14:22
68
Как пережить «кресты»? Какие цели у Артёма в ФК "КС"? Кто лучший опорник в РПЛ? Об этом и многом другом - в этом видео, передает пресс-служба ФК "КС".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
743
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
609
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
881
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8004
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8481
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8210
Спорт в регионе
22 марта 2019 14:22
Об этом и многом другом в видео. Спорт в регионе
68
22 марта 2019 11:26
Дистанция для участников-мужчин – 50 метров, для девушек – 25. Спорт в регионе
117
21 марта 2019 22:52
Всего УЕФА огласил имена 34 футболистов, которые стали послами Евро-2020. Спорт в регионе
194
21 марта 2019 16:37
Американка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы кореянке Лим Юн Су на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Спорт в регионе
270
21 марта 2019 14:58
Предварительная продажа билетов на эту игру продлится до 1 апреля. Спорт в регионе
255
21 марта 2019 14:48
Билет, купленный официально, не только гарантированно позволит вам попасть на игру, но и сэкономит Ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают... Спорт в регионе
254
21 марта 2019 13:20
Первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в «МТЛ Арене» 25 и 27 марта. Спорт в регионе
223
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
117
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
232
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
521
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
508
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
959
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
677
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
606
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
760
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1721
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1932
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1094
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
909
Мероприятия