Артем Тимофеев будет выступать за "Крылья Советов"

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ПФК "Крылья Советов" достиг договоренности с футбольным клубом "Спартак" (Москва) об аренде полузащитника Артема Тимофеева. В весенней части сезона Артем будет выступать за "Крылья Советов". Футболист, которому недавно исполнилось 25 лет, имеет в своем активе 57 игр за "Спартак-2" и 23 матча за основной состав красно-белых. В этом сезоне РПЛ Артем принял участие в 7 матчах и отметился победным голом в ворота "Енисея". За "Крылья" Тимофеев будет выступать под 40 номером.– Эмоции на высоте. Хочется играть и показывать себя, помогать команде. У меня все впереди и я верю, что все будет хорошо. Слышал много хорошего о коллективе "Крыльев", о том, что в клубе все отлично. Моя девушка часто бывает в Самаре, и она рассказывала, что это красивый город. Для меня так же важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе и сыграться с ребятами, – отметил после подписания контракта Артем Тимофеев, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"