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Артем Дзюба назначен капитаном сборной России по футболу

18 марта 2019 22:39
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В матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана.
Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба будет капитаном национальной команды в матчах отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с командами Бельгии и Казахстана, сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов, передает newsru.com.

Сбор национальной команды проходит на базе в Новогорске. Сборная России готовится к предстоящим матчам отборочного турнира Евро-2020 против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта). На тренировке в понедельник отсутствуют Денис Черышев и Федор Кудряшов.

"Капитаном на эти игры будет Дзюба", - цитирует Черчесова агентство "Р-Спорт".

Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью 2018 года после того, как о завершении карьеры в национальной команде объявил вратарь Игорь Акинфеев. Матч с бельгийцами станет пятым для Дзюбы в этом качестве.

"Команда должна была собраться сегодня, но так как у нас появилась возможность, и РФС пошел навстречу, собрались вчера. Мы отталкиваемся от того, что у нас есть. Самое главное - наша готовность. Но сейчас не могу сказать, какая она, потому что команда только собралась. Сегодня у нас будет собрание, медицинский штаб сделает заключение и тогда будет ясно", - добавил тренер. 


Фото:    newsru.com
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