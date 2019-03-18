Артем Дзюба назначен капитаном сборной России по футболу
18 марта 2019 22:39
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Сбор национальной команды проходит на базе в Новогорске. Сборная России готовится к предстоящим матчам отборочного турнира Евро-2020 против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта). На тренировке в понедельник отсутствуют Денис Черышев и Федор Кудряшов.
"Капитаном на эти игры будет Дзюба", - цитирует Черчесова агентство "Р-Спорт".
Дзюба был назначен капитаном сборной России осенью 2018 года после того, как о завершении карьеры в национальной команде объявил вратарь Игорь Акинфеев. Матч с бельгийцами станет пятым для Дзюбы в этом качестве.
"Команда должна была собраться сегодня, но так как у нас появилась возможность, и РФС пошел навстречу, собрались вчера. Мы отталкиваемся от того, что у нас есть. Самое главное - наша готовность. Но сейчас не могу сказать, какая она, потому что команда только собралась. Сегодня у нас будет собрание, медицинский штаб сделает заключение и тогда будет ясно", - добавил тренер.
Фото: newsru.com
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