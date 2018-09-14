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"Арсенал" и "Крылья Советов" будут играть только на победу, чтобы поскорее подняться выше
"Арсенал" и "Крылья Советов" будут играть только на победу, чтобы поскорее подняться выше
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"Арсенал" и "Крылья Советов" будут играть только на победу, чтобы поскорее подняться выше

14 сентября 2018 21:53
229
Соседи по турнирной таблице "Арсенал" и "Крылья Советов" к 7-му туру РПЛ рассчитывали располагаться на других местах.

Обе команды будут играть только на победу, чтобы поскорее подняться выше.

 Трансляция встречи на телеканале "Матч" 15 сентября в 19:00 МСК, передает rfpl.
 
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