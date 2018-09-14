"Арсенал" и "Крылья Советов" будут играть только на победу, чтобы поскорее подняться выше
14 сентября 2018 21:53
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Обе команды будут играть только на победу, чтобы поскорее подняться выше.
Трансляция встречи на телеканале "Матч" 15 сентября в 19:00 МСК, передает rfpl.
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