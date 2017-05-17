Армейцы ЦСКА/Самара выиграли всероссийские соревнования по тхэквондо среди студентов

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Очередную победу и золотые медали Самарскому филиалу ЦСКА принесли мастер спорта из Тольятти, рядовой Борис Краснов и сызранская тхеквондистка Юлия Турутина.Армеец продемонстрировал отличную форму в весе до 68 килограмм, в финале одержав убедительную победу 25:5 наднижегородцем Булатом Габдульбаровым. Турутина завоевала чемпионский титул в весовой категории у женщин до 62 кг, оставив на второй позиции соперницу из Нижегородской области Екатерину Митрофанову.Теперь спортсмены ЦСКА/Самара представят Россию и Клуб на летней Универсиаде-2017, которая пройдет с 19 по 30 августа в китайском городе Тайбэй, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.