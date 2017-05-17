Армейская спортсменка Ольга Крюкова – бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо

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В общий медальный зачет сборной России свой вклад внесла и армейская спортсменка. В весовой категории «63 кг» дзюдоистка ЦСКА/Самара Ольга Крюкова заняла 3 место, обыграв Дану Тибилову из Санкт-Петербурга.«Для меня это первая медаль на международном уровне, и это немного подсластило не очень хорошую борьбу», - поделиласьмедалистка своими впечатлениями о соревнованиях, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара.