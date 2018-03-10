Арбитр получил сотрясение мозга после нападения главы профсоюза КХЛ Андрея Коваленко во время матча ветеранов
10 марта 2018 16:58
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«Непредвиденная ситуация. Игрок не сдержался. В порыве страсти ударил меня клюшкой. Диагностировано сотрясение мозга. Лежу, отдыхаю. Это произошло в ходе матча, он был разъярен. В ответ на мою просьбу поехать на скамейку, поменяться, он меня дернул за спину. Отогнал всех судей и игроков, подъехал и нанес сильный удар в подбородок. Матч я досудил, потом пришел в раздевалку и мне стало плохо. После игры меня осмотрели и госпитализировали. Да, я думал, что такой игрок, который поиграл в хоккей столько лет и ответственен за профсоюз, должен подавать пример игрокам, болельщикам. Другие люди пытались заступиться, разнять. Извинений он мне не принес», — рассказал Киселев «Чемпионату.com».
Также Киселев, который обслуживает матчи ветеранов и сотрудничает с КХЛ в качестве инспектора, сообщил, что обратился в полицию после инцидента. Судья не стал оставаться в больнице и намерен продолжить лечение по месту жительства в Уфе.
Произошло так, что я в пылу эмоций не согласился с некоторыми судейскими решениями. Произошел небольшой конфликт, который перерос… Я не отрицаю, что рукой ударил судью. Но не как пишут, что я его избил клюшкой. Ударил один раз. С левой руки. Причем, я правша, но ударил с левой. И рефери до конца отсудил этот матч, в протоколе это все отмечено. Еще раз подчеркну: сожалею, что не сдержался. Эмоции перехлестнули разум, как обычно это бывает в хоккее. Тем более в ветеранском хоккее, где, поверьте, эмоций не меньше, чем в КХЛ. Жаль, что после игры начался некий концерт, хотя в матчах ветеранов такие эксцессы возникают постоянно», — сказал глава профсоюза игроков КХЛ «Чемпионату.com».
Первый президент КХЛ Александр Медведев заявил, что Коваленко раскаивается в произошедшем. «В матче за третье место Коваленко не сыграет, поскольку он до этой игры не допущен. В протоколе зафиксировано, что никакого удара клюшкой не было. Окончательно разберемся с этим сегодня, потом можно будет что-то сказать. Сам он очень раскаивается», — сказал Медведев агентству ТАСС.
Позднее на Youtube появилась запись инцидента. На ней видно, что Коваленко догоняет судью и бьет его в голову.
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