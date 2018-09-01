Я нашел ошибку
Главные новости: 
Изменения обрадуют жителей населённых пунктов и административных округов с населением более 50 тысяч человек.
В России упростили процедуру получения загранпаспорта
Вес платья тоже внушителен — 45 килограммов, однако, согласно чеченским традициям, девушка почти весь вечер провела под специальным шатром.
Платье за 17 млн и огромный торт. В Москве прошла свадьба племянника Джабраилова
Глава государства отметил, что Единый государственный экзамен постоянно нуждается в доработке
Путин увидел в ЕГЭ больше позитива, чем негатива
В Шигонском районе открылась долгожданная школа
В Шигонском районе открылась долгожданная школа
В Нефтегорске открылся современный ФСК "Факел"
В Нефтегорске открылся современный ФСК "Факел"
Андрей Тихонов: "Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна"
Андрей Тихонов: "Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна"
ДТП произошло в результате нарушения ПДД водителем автомобиля «Тайота LITE».
В Исаклинском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели в массовом ДТП троих детей и двух взрослых
Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка.
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с первой домашней победой в РПЛ
сегодня  Суббота, 1 сентября, 22:34
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/09:
USD 68.04
-0.04
EUR 79.5
-0.18
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Андрей Тихонов: "Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна"

1 сентября 2018 20:51
179
На пресс-конференции  после матча с "Анжи" главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сказал:

"Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна. До этого нам не везло. В матче с "Оренбургом" мы не забили пенальти и проиграли. В последней игре имели моменты, но уступили "Локомотиву". Сегодня мы создали хорошее количество подходов и моментов. Бывает, что один момент решает всю игру. "Анжи" умеет обороняться и контратаковать. Даже "Локомотиву" и "Спартаку" было с этой командой тяжело. Я рад за Сергея Корниленко и всех ребят. Рад, что мы победили", сообщает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
464
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
444
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
378
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7498
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8039
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7805
Весь список
Спорт в регионе
1 сентября 2018  20:51
Андрей Тихонов: "Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна"
Андрей Тихонов: "Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна"
  Спорт в регионе
178
1 сентября 2018  19:49
Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка.
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с первой домашней победой в РПЛ
Дмитрий Азаров подчеркнул, что клубу обязательно нужна поддержка.  Спорт в регионе
248
1 сентября 2018  17:41
Гол Корниленко принес
"Крылья Советов" на "Самара Арене" обыграли махачкалинский "Анжи" – 1:0
Гол Корниленко принес "Крыльям" первую домашнюю победу в сезоне.  Спорт в регионе
290
1 сентября 2018  11:02
Развлекательная программа на матче
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Анжи" в Самаре
В 13:00 начнется запуск болельщиков на стадион. Спорт в регионе
198
31 августа 2018  16:59
В увлекательнейших играх примут участие как команды из Самарской области, так и гости из других регионов.
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018
 В увлекательнейших играх примут участие как команды из Самарской области, так и гости из других регионов.  Спорт в регионе
233
31 августа 2018  15:37
31 августа. Самара. Стадион
Футболисты "Крыльев Советов"-м обыграли "Анжи"-м – 2:1
31 августа. Самара. Стадион "Металлург".   Спорт в регионе
243
31 августа 2018  14:27
Рохель — воспитанник столичного клуба
"Крылья" подписали длительный контракт с уругвайским защитником Агустином Рохелем
Рохель — воспитанник столичного клуба "Насьональ". Провел 14 игр за молодежную сборную Уругвая и забил один гол.  Спорт в регионе
195
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
310
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
834
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1465
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1025
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1860
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1627
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
318
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1242
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
854
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
943
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
943
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
692
Весь список

Мероприятия
В Нефтегорске открылся современный ФСК "Факел"
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018
Мультимедийный парк «Россия – Моя история» приглашает школьников и родителей на День знаний
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда