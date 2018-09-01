Андрей Тихонов: "Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна"
1 сентября 2018 20:51
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"Я поздравляю всех с первой домашней победой. Она нам была очень нужна. До этого нам не везло. В матче с "Оренбургом" мы не забили пенальти и проиграли. В последней игре имели моменты, но уступили "Локомотиву". Сегодня мы создали хорошее количество подходов и моментов. Бывает, что один момент решает всю игру. "Анжи" умеет обороняться и контратаковать. Даже "Локомотиву" и "Спартаку" было с этой командой тяжело. Я рад за Сергея Корниленко и всех ребят. Рад, что мы победили", сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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