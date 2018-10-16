Андрей Тихонов: Не считаю, что Шейдаев сделал ошибку
16 октября 2018 22:47
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- Летом в вашу уже бывшую команду перешел форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев, где так и не заиграл. Хотелось бы узнать, чего не хватало 22-летнему форварду?
- На тот момент, как мы считали, он не тянул на основной состав. Есть причина. Первая заключается в том, что он присоединился к нам не готовым. Ему нужно было определенное количество времени для подготовки. Мы заиграли его несколько раз за дубль, чтобы он смог иметь игровую практику.
- Значит, других причин его отсутствия в основном составе нет?
- Нет и быть не может. По человеческим качествам – золотой парень. Поэтому здесь вопросов нет. На тот момент он был еще не готов. Нам казалось, что он был не в очень хорошем состоянии.
- Значит, перспективны заиграть в КС у него еще есть?
- Конечно, есть. Он умеет играть в футбол. Умеет забивать, что важнее всего для нападающего. Шейдаев свободно может играть в основном составе «Крылья Советов» и приносить пользу команде. Он же в сборной Азербайджана играет. Это было дело времени, пока он не наберет оптимальные кондиции.
- Он уже потерял место в основном составе национальной команды из-за отсутствия игровой практики в своем клубе…
- Это дело наживное. Ему не стоит отчаиваться. Он молодой парень. наступают такие времена, когда футболист не попадает в состав. У нас был Александр Соболев, который, оставшись вне основного состава, перестал получать вызов в сборную России. Если он докажет своей работой и отношением, что готов играть в основном составе, то все у него будет хорошо.
- В России бытует такое мнение, что Рамиль Шейдаев сделал ошибку, выбрав сборную Азербайджана. А что вы думаете по этому поводу?
- Я слышал, почему он сменил паспорт. Наверное, захотел играть в сборной. Есть такая вещь, как паспорт. А это, если у тебя российский паспорт, а также отсутствие большого количества высококлассных форвардов, открыло бы для него перспективы. Я не считаю, что он сделал ошибку. Это его выбор.
- Вы считаете, что он все же поторопился?
- Ну… (задумался). Не могу сказать. Он взрослый человек и наверняка, сделал этот шаг осознанно.
- Эмину Махмудову ничего передать не хотите?
- (улыбается) Огромный привет Эмину. Золотой парень, отличный человек. Мы с ним работали в «Спартаке» и я его очень хорошо знаю. Удачи, ему и его «Нефтчи».
Фото: azerisport.com
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