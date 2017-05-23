Андрей Соколов: «Вместо хорошего футбола «Крылья Советов» будут иллюстрировать исключительно коррупцию и бюджетный распил».

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«Нужно менять отношение к спорту не только в Самаре, но и во всей России. Это связано с тем, что формирование спортивного бюджета происходит на федеральном уровне. Конечно, команда «Крылья Советов» никуда не денется, они продолжат свое существование и останутся тем местом, куда будет вливаться огромное количество денег. И вместо хорошего футбола «Крылья Советов» будут иллюстрировать исключительно коррупцию и бюджетный распил. Возрождение спорта в России нужно начинать не путем громких заявлений в СМИ или показными пробежками на набережной. Возрождение спорта – это организация спортивных школ, обеспечение возможностей заниматься спортом людям и, прежде всего, детям. Правильный отбор талантливых детей, социальное обеспечение их семей. Начинать нужно с этого. Но я уверен, что в ближайшие годы такого не произойдет и «Крылья Советов» окажутся неким аналогом прачечной для бюджетных денег. Это горько, это обидно, но, к сожалению, это реальность».