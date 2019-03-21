Андрей Аршавин стал послом чемпионата Европы-2020
21 марта 2019 22:52
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Чемпионат Европы в 2020 году пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах разных стран, в том числе в Санкт-Петербурге: стадион, расположенный на Крестовском острове, примет три матча группового этапа Евро-2020 и один из четвертьфиналов.
Всего УЕФА огласил имена 34 футболистов, которые стали послами Евро-2020.
Помимо Аршавина в список послов вошли - Карел Поборский, Владимир Шмицер (оба - Чехия), Брайан Лаудруп, Петер Шмейхель (оба - Дания), Стив Макманаман, Майкл Оуэн, Алан Ширер (все - Англия), Хаби Алонсо, Гаиска Мендьета. Карлес Пуйоль, Хави (все - Испания), Марсель Десайи, Юрий Джоркаефф, Тьери Анри, Кристиан Карамбё, Робер Пирес, Давид Трезеге (все - Франция), Юрген Клинсманн, Лотар Маттеус (оба - Германия), Ангелос Харистеас, Антониос Никополидис (оба - Греция), Алессандро Дель Пьеро, Джанлука Дзамбротта (оба - Италия), Руд Гуллит, Патрик Клюйверт, Кларенс Зеедорф (все - Нидерланды), Витор Байя, Рикарду Карвалью, Деку, Луиш Фигу, Нуно Гомеш, Манише (все - Португалия), Хенрик Ларссон (Швеция).
Фото: РИА Новости
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