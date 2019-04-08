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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Американская гимнастка сломала обе ноги после кошмарного падения. Видео

8 апреля 2019 20:26
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Девушка исполняла дабл фронтфлип, однако не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на самый край мата.
18+
Шокирующее видео пришло из американского города Батон-Руж (штат Луизиана), где проходили региональные университетские соревнования по спортивной гимнастике. Одна из участниц сломала себе обе ноги при приземлении на гимнастический мат, передает newsru.com.

Как пишет The Sun, пострадавшую зовут Сэм Черио. Девушка исполняла дабл фронтфлип, однако не рассчитала прыжок и неудачно приземлилась на самый край мата.

Последствия ошибки оказались ужасными - гимнастка сломала себе обе ноги и вывихнула коленные суставы.

После травмы Сэм объявила в социальных сетях об уходе из спорта.

"Вечером в пятницу я в последний раз выходила на соревнования в качестве гимнастки. После 18 лет настало время уйти. Спорт научил меня тяжелой работе, смирению, порядочности и преданности своему делу. Он все время проверял меня на прочность и все закончилось не так, как я планировала", - написала она в Instagram.

В дальнейшем девушка планирует целиком посвятить себя науке. В этом году она получит ученую степень в области аэрокосмической техники, после чего ее должны взять на работу в компанию Boeing. 
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